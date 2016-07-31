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استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

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استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية
استشهد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بزعم الاشتباه فى نيته تنفيذ عملية طعن عند حاجز حوارة العسكرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الشاب رامى عورتانى (31 عاما)، فيما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى من الاقتراب من الشهيد وأغلقت حاجز حوارة بالكامل.

وزعمت سلطات الاحتلال، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشاب عورتانى اقترب بسيارته من مدينة نابلس باتجاه الحاجز العسكرى وأوقفها بجانب الجنود، وبعدها اتجه نحوهم شاهرا سكينا محاولا طعن أحدهم، وعندها أطلق جنود الاحتلال النار عليه و"أردوه قتيلا، دون أن تسجل إصابات فى صفوف قوات الاحتلال".

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مصر 365