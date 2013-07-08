حفيدة ملكة بريطانيا.. حامل

في الوقت الذي تنتظر فيه العائلة الملكيّة البريطانيّة أوّل مولود لدوق ودوقة كامبردج هذا الشهر، أعلن قصر باكنغهام، المقرّ الرسميّ لملكة بريطانيا، Elizabeth الثانية، في لندن، اليوم الإثنين، أنّ حفيدة الملكةZara Phillips ، حامل وتنتظر مولودها الأول خلال العام الجديد.

وجاء في البيان الذي نشره القصر: "إنّ Zara Phillips وزوجها Mike Tindall وعائلتيهما سعدوا بالنبأ.. وسيكون المولود الجديد أوّل طفل لهما، والحفيد الثالث للأميرة آن والدة Zara"، الابنة الوحيدة للملكة Elizabeth الثانية".

يذكر أن Zara تحتلّ المرتبة 15 في ترتيب ولاية العرش، وسيحتلّ مولودها الجديد المرتبة 16 في الترتيب.