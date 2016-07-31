لجنة الشباب بالنواب تعفي النوادي والمراكز التي يتضمن نصفها معاقين من 15% من رسوم الإشهار

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، تخفيض قيمة الرسوم المحددة لإشهار نوادي وبيوت الشباب إلى 10 ألاف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، مع إعفاء 15% من قيمة المبلغ للنوادى والمراكز التى أكثر من نصفها معاقين.

كما وافقت اللجنة خلال مناقشتها مشروع قانون الشباب المقدم من الحكومة على العودة إلى النص الحالى فى قانون الشباب وهو إشهار النوادى والمراكز بمدة لا تجاوز 3 أشهر وإذا لم ترد الجهة الإدارية بعد انقضاء المدة يعد المركز مشهرا حيث إعترض النواب على مدة الـ6 أشهر المنصوصة فى مشروع القانون الجديد.

واستقرت اللجنة على تغريم أعضاء اللجنة العمومية الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوى غرامة 25% من قيمة الاشتراك.