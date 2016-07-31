تقرير إيطالي: باليرمو يفكر في ضم مصطفى فتحي

قال موقع سوكرويب24 الإيطالي إن باليرمو يفكر في تقديم عرض للزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي جناح الفريق.

وأشار الموقع إلى متابعة مسؤولي باليرمو للاعب واجتماعهم من نظرائهم في الزمالك لبحث إمكانية ضم النجم صاحب الـ22 عاما.

وذكر أن النادي الصقلي قد يتقدم بعرض للزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد رفض عرضا من بولونيا الإيطالي لبيع اللاعب مقابل 5 مليون جنيه. (التفاصيل)

وتتابع العديد من الأندية الأوروبية اللاعب المصري الموهوب، فمن بين المهتمين بضمه أيضا فريق ليل الفرنسي. (التفاصيل)