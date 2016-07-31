أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير إيطالي: باليرمو يفكر في ضم مصطفى فتحي

Google+ Print
تقرير إيطالي: باليرمو يفكر في ضم مصطفى فتحي تقرير إيطالي: باليرمو يفكر في ضم مصطفى فتحي

قال موقع سوكرويب24 الإيطالي إن باليرمو يفكر في تقديم عرض للزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي جناح الفريق.

وأشار الموقع إلى متابعة مسؤولي باليرمو للاعب واجتماعهم من نظرائهم في الزمالك لبحث إمكانية ضم النجم صاحب الـ22 عاما.

وذكر أن النادي الصقلي قد يتقدم بعرض للزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد رفض عرضا من بولونيا الإيطالي لبيع اللاعب مقابل 5 مليون جنيه. (التفاصيل)

وتتابع العديد من الأندية الأوروبية اللاعب المصري الموهوب، فمن بين المهتمين بضمه أيضا فريق ليل الفرنسي. (التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع