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قاتل كيم كردشيان الباكستانية في قبضة الشرطة

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الأحد 31-07-2016 14:09

أعلنت الشرطة الباكستانية انها استجوبت أحد أقرباء عارضة الأزياء قنديل بلوش التي قتلت انتقاماً "لشرف العائلة"، بعدما نشرت صوراً على فيس بوك اعتبرها شقيقها فاضحة.

وقال عطية جفري، محقق الشرطة في مدينة ملتان الواقعة وسط باكستان، إن قريبها عبد القوي بعث إفادة مكتوبة إلى الشرطة ومن المقرر أن يمثل لمزيد من الاستجواب.

وكانت بلوش، شبيهة نجمة المجتمع الأمريكي كيم كردشيان Kim Kardashian، قد نشرت صوراً التقطتها مع عبد القوي قبل أيام من العثور على جثتها في منزل أسرتها في وقت سابق من الشهر الحالي، وأقر شقيقها وسيم عظيم حينها بقتلها.

وقال جفري إن الشرطة احتجزت أيضاً ابن عم بلوش، وهو حق نواز، لاستجوابه حول دوره في القتل.

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سيدتي