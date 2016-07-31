بعد طلاقها بادة إيشيل تكشف عن ابنها الثاني مسيو

شوهدت الممثلة التركية بادة إيشيل الشهيرة ببانة في مسلسل (عودة مهند) في منطقة (نيشانتاشي) تتجول مع كلبها مسيو في نزهة خاصة بدون إبنها الوحيد أزور الذي تطلقت رسمياً من والده زوجها السابق رجل الأعمال مالكوتش صولب وحصلت منه على نفقة شهرية بقيمة 70 ألف ليرة تركية ما يساوي 20 ألف دولار أمريكي، وتعويض بقيمة نصف مليون ليرة تركية ما يساوي 120 ألف دولار أمريكي ،وصورتها الصحافة معه فقالت ضاحكة: "هذا إبني الثاني مسيو". وراحت تقبله وتعانقه بمرح.

وتستعد بادة إيشيل الشهيرة ببانة بعد طلاقها الذي أراحها نفسياً،وبدأ يعيد السعادة والأمل إلى حياتها، للعودة إلى الساحة الفنية حيث أعلنت دراستها عدة مشاريع فنية بأمل العثور على العمل الفني الجيد المناسب لها.

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