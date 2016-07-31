الأمين العام لجامعة الدول يتابع بقلق التراجع فى مسار التسوية اليمنية

صرح اليوم الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام يتابع بعدم ارتياح كبير، التراجع الذي يشهده مسار التسوية بين الفرقاء فى اليمن، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسى لإدارة شئون البلد، الأمر الذى أدى إلى انسحاب الوفد الحكومى من مشاورات السلام اليمنية التى تجرى فى دولة الكويت، وبما ينذر بحدوث المزيد من الانقسامات بين الأطراف المعنية بالعملية السياسية.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام، يرى أنه فى ضوء التدهور الذى شهدته الساحة اليمنية على مدار السنوات الأخيرة، والذى تجسد فى تصاعد الاقتتال فى معظم أنحاء اليمن، وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، فإنه من الضرورى استكمال مفاوضات السلام، وفقاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن عن كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة، وآخرها القرار الصادر عن القمة العربية السابعة والعشرين فى نواكشوط، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، مع دعم الأمين العام للمبادرة الخليجية ولمخرجات الحوار الوطنى، وذلك فى ظل احترام كامل لمؤسسات الحكم الشرعية، وبما يثمر عن وقف فورى للحرب وحقن دماء اليمنيين.

وأوضح المتحدث الرسمى لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام يحرص فى ذات الوقت، على أن يؤكد فى مختلف الاتصالات التى يجريها خلال الفترة الحالية مع الأطراف اليمنية، على أهمية دور الجامعة العربية فى إطار أية تسوية سياسية مقترحة للأزمة اليمنية، باعتبارها فى المقام الأول أزمة عربية، مع الإعراب عن تقديره ودعمه فى ذات الوقت للجهود الهامة التى يبذلها المبعوث الأممى فى هذا الصدد.

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