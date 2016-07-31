5 طرق طبيعية للتخلص من ألم الثدى أهمها تجنب الألبان والشاى والقهوة

قد تعانى معظم النساء من ألم الثدى الذى يؤثر على ممارستهن الحياة اليومية بشكل طبيعى، ويرجع للعديد من العوامل.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ألم الثدى يمكن أن يكون نتيجة لعوامل عديدة منها العلاج بالهرمونات البديلة والخراجات والتهاب الثدى والعدوى الموضعية والحمل وكبر الثدى وسرطان الثدى والأدوية المضادة للاكتئاب، وفى بعض الأحيان قد يكون علامة على موعد اقتراب الدورة الشهرية.

>1.الحد من التعرض لهرمون الاستروجين، ويكون ذلك بتجنب حبوب منع الحمل وبعض الأطعمة كمنتجات الألبان والصويا، وأيضا تجنب المبيدات الحشرية.

2.إزالة السموم من الكبد فإنها موضع رئيسى لهرمون الأستروجين، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تناول بعض الأعشاب والخضروات كالكركم والخرشوف والكرنب واللفت والقرنبيط، فإنها تساعد على إزالة السموم من الكبد وطرد الأستروجين من الجسم.

3.التأكد من أن وظيفة الجهاز الهضمى تعمل بشكل صحيح، ويشمل نظامك الغذائى الألياف والبروبيوتيك، التى تعمل على مسح هرمون الأستروجين وإخراجه من الجسم.

4.وفى حالة وجود تورم وألم فى الثدى، يمكنك التخلص من الهرمونات التى تسبب التهابا فى الثدى، عن طريق الحد من البروتين الحيوانى وتناول كمية أقل من السكر.

5.شرب الشاى والقهوة يمكن أن تزيد من ألم الثدى، فيمكنك استبدالها بالشاى الأخضر فهو يتحكم بهرمون الأستروجين وله العديد من الفوائد الصحية.

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