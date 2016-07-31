6 حيل للحفاظ على مكياجك لوقت أطول

إذا كنت تريدين الحفاظ على مكياجك وتألقك لأطول فترة ممكنة، عليك تعلم بعض الحيل والتقنيات لإتقان هذا الأمر، لا سيما في هذه الأيام الصيفية الطويلة التي نحتاج فيها إلى الحفاظ على مظهرنا لأطول وقت ممكن. لذلك سيقوم "سيِّدتي نت" بتعليمك هذه الحيل البسيطة، للحفاظ على جمالك وتألقك طوال اليوم:

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1.الحفاظ على الماسكرا لأطول فترة: من المعروف أن الماسكارا سرعان ما تتلف وتجف العصا الخاصة بها، لذا قومي بوضع قطرات من محلول ملحي على الماسكارا، مما يجعلها تستمر لفترة أطول من دون أن تجف، وتجنبي إضافة الماء أو اللعاب إليها، فهذا سيدمرها وسيزيد من نمو البكتيريا والفطريات بها.

2.مزيل طلاء الأظافر: يمكنك الاستغناء عن مزيل طلاء الأظافر بمزج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الخل وإزالة طلاء الأظافر بالمزيج، فهذا الأمر قد يفيدك في أحد الأيام الصيفية غير المرتبة من جهة، والحفاظ على أظافرك من المزيلات الكيميائية المسبّبة للجفاف من جهة أخرى.

3.عدم كفاية كريم الأساس: قد تعتقدين أن كريم الأساس الخاص بك نفد،إلا أنه يحتوي على الكثير من الأساس، لذا قومي بوضع زجاجة الكريم في وعاء به ماء ساخن لمدة 60 ثانية، وستجدين الكثير من الأساس في الوعاء، ولكن تجنبي وضعه في الميكروويف.

4.نضارة يديك: احرصي على ارتداء القفازات دائماً عند الخروج من المنزل في الصباح، لتحافظي على جمال ونضارة يديك وكيث لا تتأثران بأشعة الشمس، كما يمكنك وضع واقي الشمس على يديك قبل ارتداء القفازات.

5.لحواجب كثيفة: قومي بوضع كمية صغيرة جدّاً من الفازلين على رموشك، وستحصلين على رموش أكثر سماكة.

6.الشفاه الجافة: قومي بوضع القليل من الفازلين على شفتيك قبل وضع أحمر الشفاه الخاص بك، لمنع ظهور جفاف شفتيك وللحصول على منظر طبيعي وجذاب.