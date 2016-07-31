أقنعة فقاقيع الأوكسيجين التي تحتاجها كلّ سيدة

تعتبر أقنعة الأوكسيجين غريبة وجديدة عند البعض، إلا أن قدرتها على تقوية البشرة والحفاظ على شبابها جعلها حاجة أساسية لكلّ سيدة. لقد حان الوقت لتكتشفي أهمية أقنعة الأوكسجين، التي تعرف أيضاً باسم الأقنعة الفقاعة. يمكنك تطبيقها على وجهك بسهولة، فهي قد تكون عبارة عن كريم أو أنبوب. ضعي الرغوة على البشرة مباشرة لتمنحها الأوكسجين الذي يساعد على مكافحة الشيخوخة. إليك هذه الماسكات التي تعالج البشرة المتعبة، والتي تعاني من الشيخوخة. وتأكدي من أنه بعد الاستخدام الأوّل ستبدو بشرتك مضيئة ومتوهّجة.



القناع الأشهر:

Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mas: هذا هو القناع الذي يرد في أكثر من 70% من مشاركات إنستقرام فيما يتعلق بقناع الفقاعة.تسمح الفقاعات في قناع الطين بأن تتسرب كلّ المكوّنات المغذيّة الى داخل المسام. كما أنها تسمح بالحفاظ على جفاف القناع، كي لا تشعري بضيق التنفس كما يحدث مع أقنعة الطين الأخرى. كل مكوّنات هذا القناع هي مواد طبيعية.

قناع الجل الذي يرطب:

E.L.F. Hydrating Bubble Mask، هذا القناع يستخدم تماماً مثل الجل، يعمل على تطهير الجلد وإبقائه رطباً.

قناع المعبّأ بمواد مضادة للأكسدة:

Cremorlab T.E.N. Cremor 02 Bubble Energizing Mas، هذا القناع يضم وفرة من المواد المضادة للأكسدة، وهذا بفضل احتوائه على الشاي الأخضر والتوت، بما يحمي الخلايا من الجذور. لا يستغرق هذا القناع سوى ثلاث دقائق للحصول على كامل الرغوة، مما يجعله مثاليًّا للحصول على بشرة متوهجة.

قناع الفقاعة لتفتيح البشرة:

Sephora Collection Bubble Mask، هذا القناع ينعش البشرة من خلال إغراقها بالأوكسجين. النتائج: بشرة أكثر سلاسة، بشرة لينة، مشرقة وجديدة. لكن انتبهي إذا كان لديك حساسية العطر، ننصحك بالتعامل مع هذا المنتج بحذر، لأن رائحته قوية، ولكنها جميلة في الوقت نفسه.

قناع يعالج التصبّغ والبقع:

Peter Thomas Roth Brightening Bubbling Mask، هذا القناع مصنوع من العنب، التوت، وعرق السوس وفيتامين Cالتي تمنح بشرتك الأشراق والتوهج مع هذا القناع الغازي. تعمل هذه المكونات على معادلة لون البشرة، وتساعد على تقليل تصبّغ الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة الى احتوائه على زبدة المانجو وفيتامين E للحفاظ على رطوبة البشرة.

قناع مستوحى من السبا:

Bliss Triple Oxygen Instant Energizing Mask، هذا القناع هو واحد من أكثر الأقنعة المطلوبة في السبا. يساعد على زيادة مستويات الكولاجين والإيلاستين في الجلد، في حين يتشبع الجلد بفيتامينات Cو E، لتصبح بشرتك متوهجة بعد استخدام هذا القناع.

قناع الفقاعة الذي يخفي البثور:

CaolinPremuim Blackhead 02 Bubble Pore Pack، هذا القناع يتضمن الماء الفوار الطبيعي، هذا الماء يساعد الأوكسجين على الدخول بعمق إلى الجلد لتنظيفه من الداخل.كما تمتص بودرة الفحم وخلاصة الفواكه المادة اللزجة من المسام، وبالتالي تحدّ من البثور وتبقي البشرة رطبة.

قناع الفقاعة للتقشير:

Miss Spa Oxygenating Bubble Mask،يحتوي هذا القناع على مستخرج الأناناس، وهو مقشر طبيعي.بعد تطبيقه لخمس عشرة دقيقة، تصبح بشرتك أكثر سلاسة وإشراقاً.