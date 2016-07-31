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«البترول» تطرح مزايدة عالمية للشركات المتخصصة للبحث عن البترول والغاز

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«البترول» تطرح مزايدة عالمية للشركات المتخصصة للبحث عن البترول والغاز «البترول» تطرح مزايدة عالمية للشركات المتخصصة للبحث عن البترول والغاز

31 يوليو 2016 | 2:46 مساءً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، اليوم الأحد، طرح ثاني مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز خلال العام الجاري.
> وطرحت اليوم، شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، المزايدة العالمية الجديدة لعام 2016 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق جنوب أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال.
> وتضم المزايدة 10 قطاعات للبحث بواقع 5 قطاعات في مناطق جنوب خليج السويس وهي قطاعات غرب جبل الزيت وجنوب شرق غارا وشرق جيسوم وطائر البحر وجنوب سيناء ، فضلا عن 5 قطاعات بصحراء مصر الغربية وهي قطاعات الخارجة وجنوب الخارجة ومساحة وغرب مساحة وشرق مساحة.
> وأوضح وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن المزايدة تعد الثانية بعد مزايدة هيئة البترول التي يطرحها قطاع البترول خلال العام الحالي لجذب استثمارات عالمية جديدة الى مصر للبحث عن البترول والغاز في إطار سياسة الوزارة لدعم تواجد مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال.
> وأشار إلى أن طرح المزايدات وعقد الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية يعد القوة الدافعة على مسار تحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى تأمين امدادات الطاقة وتوفيرها بصورة مستدامة لدفع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
> وأكد “الملا” أن الاكتشافات الجديدة التي تحققت مؤخراً هي من ثمار المزايدات التي طرحها قطاع البترول خلال العامين الماضيين وتوقيع الاتفاقيات والتي ساهمت في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية ومضاعفة اهتمامها بتوسيع حجم أنشطتها واستثماراتها فى مجال البحث عن البترول والغاز وانتاجهما داخل مصر.
> وسوف تفتح المزايدة الجديدة المجال أمام دخول استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق واعدة وبكر في جنوب مصر.

2016-07-31

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