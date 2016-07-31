سقوط حر لمغامر الأمريكى لوك ايكينز من ارتفاع 7620 مترًا

حقق المغامر الأمريكي لوك ايكينز رقم قياسي كأول إنسان يقفز من ارتفاع 7620 مترًا، دون مظلة ليهبط على شبكة بجنوب كاليفورنيا نقلاًعن ووكالة الرويترز.

ونفذ المغامر لوك ايكينز (42 عاما) 18 ألف قفزة من قبل، وأنجز تلك قفزته الأخيرة، في منطقة سيمي فالي غربي مدينة لوس أنجليس أمس السبت، فهبط على شبكة مقاسها 30 مترًا، ونقلت قناة فوكس الحدث.

وقال جاستين اكلين المتحدث باسم ايكينز، في رسالة بالبريد الإلكتروني “تمثل قفزة ايكينز تكليلًا لمسيرة 26 عامًا، وسوف تسجل رقمًا قياسيًا شخصيًا وعالميًا، للأعلى قفزة دون مظلة.”

وتظهر اللقطات التي عرضتها قناة فوكس ايكينز، الذي كان يضع قناعًا للأوكسجين، بسبب الارتفاع وهو يقفز من طائرة مع ثلاثة من المظليين، ويغطي ايكينز القناع لأحد المظليين في الهواء، ثم يفتح الآخرون مظلاتهم بينما يهوي ايكينز بمفرده بسرعة نحو الأرض.

> ووضعت أنوار على جانب الشبكة حتى يسترشد بها ايكينز ويوجه جسمه باتجاهها أثناء السقوط.

وبعد سقوط حر دام نحو دقيقتين، استدار ايكينز في اللحظة الأخيرة على ظهره، وهبط على الشبكة التي قال اكلين إنها كانت معلقة على ارتفاع 61 مترًا عن الأرض، وكانت هناك شبكة ثانوية تحتها.

> وقال ايكينز لصحفي في ختام اللقطات التي عرضتها فوكس “أنا أسبح في الهواء تقريبًا إنه أمر لا يصدق.”