محافظ بنى سويف يسلم 20 ألف جنيها لأسرتى شهيدين ويعد بتلبية مطالبيهما

استقبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف بمكتبه صباح اليوم أسرتى الشهيدين "البدرى عبد التواب سعد "مجند قوات مسلحة" ابن قرية ابشنا، وأحمد محمد عبدالله المصرى "أمين شرطة" ابن قرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف، واللذان استشهدا فى 30 من يونيه الماضى فى الفرافرة وسيناء خلال العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر الارهابية وضبط الخارجين على القانون.

حيث سلًم المحافظ عشرين ألف جنيها للأسرتين، بواقع عشرة آلاف جنيها لأسرة كل شهيد ،للمساعدة على مواجهة أعباء الحياة، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لهم والدعاء بأن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته ويمًن عليهم بنعمة الصبر والسلوان.

كما استمع المحافظ إلى مطالب أسرتى الشهيدين واحتياجاتهما واعدا بتلبيتها ،مشددا أن بابه مفتوح لهم فى أى وقت وأن الدولة لن تنسى لشهدائنا تضحياتهم فى سبيل وطنهم ،وإن تضحيات جنودنا البواسل من القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الحفاظ على استقرار الوطن لن تذهب سدى.

يذكر أن المحافظ قد قام فى وقت سابق بالمشاركة فى تشييع جنازتى الشهيدين، بمسقط رأسيهما بحضور القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

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