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بالصور.. سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال

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بالصور.. سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال بالصور.. سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال
قالت الشرطة الصومالية إن سبعة أشخاص على الأقل بينهم مهاجمان قتلوا فى تفجير وإطلاق نار أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه واستهدف مقر إدارة التحقيق الجنائى اليوم الأحد.

وقال ضابط شرطة يدعى على محمد لرويترز "تأكدنا من مقتل سبعة بينهم مدنيون ومسلحان." وأضاف أن الشرطة قتلت المسلحين اللذين اقتحما المبنى فى العاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين فى الخارج.

1سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال (1)
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تفجير مقديشو

1سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال (2)
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مصابين التفجيرات فى مقديشو

1سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال (3)
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مسرح التفجيرات

1سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال (4)
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قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الوضع

1سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال (5)
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أحد جنود الجيش الصومالى

1سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال (6)
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نقل المصابين فى مقديشو


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