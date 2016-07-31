النيابة البحرينية: إحالة شخص للقضاء بتهمة إنتاج فيلم يسىء لصحابة الرسول

أحالت النيابة العامة البحرينية الأحد، شخصا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهمة جمع أموال لإنتاج فيلم يسىء لصحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن وكيل نيابة محافظة العاصمة أحمد القرشى قوله " أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها فى وقائع دعوى أُتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض تمويل قناتين تلفزيونيتين متطرفتين (قناة فدك) (وقناة صوت العترة)، ولتمويل فيلم يسىء لصحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف القرشى أن النيابة أمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية لنظرها بالجلسة المحددة لها بتاريخ 22 من الشهر القادم، موضحا أن القناتين يرأسهما شيخ دين ينتمى لأحد التيارات الدينية، وهو مقيم فى إحدى الدول الأجنبية، وأنه كرس تلك القناتين لنقل ونشر تلك الأفكار والمعتقدات التى تُسىء للصحابة وزوجات الرسول (رضى الله عنهن)، وبمساعدة عدد من الأشخاص الذين يديرون تلك القناتين لتلك الأغراض وأن الفيلم الذى كان من المزمع إنتاجه (الذى يسىء للصحابة) هو أحد الوسائل لتحقيق تلك النتيجة وأهداف القناتين.

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