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سفير فلسطين بالقاهرة: لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل دون وقف الاستيطان

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سفير فلسطين بالقاهرة: لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل دون وقف الاستيطان سفير فلسطين بالقاهرة: لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل دون وقف الاستيطان
علق السفير جمال الشوبكى، سفير فلسطين فى ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، على إعلان إسرائيل استعدادها الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطينى، قائلاً:"لا مفاوضات بدون وقف الاستيطان".

وأوضح السفير الشبكى فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية فاوضت الإسرائيليين طيلة 23 عاماً، عانوا خلالهم كثيراً من المراوغة وعدم الالتزام بمبادئ التفاوض، لذلك لا تفاوض قبل التحضير الجيد للمفاوضات.

وشدد السفير الفلسطينى على ضرورة وجود رعاية دولية للمفاوضات، وان لا يتم التفاوض إلا بعد أن يعلن الجانب الإسرائيلى أنه مع حل الدولتين، والشرعية الدولية، ووقف الاستيطان، ووضع جدول زمنى محدد للتفاوض.

ولفت السفير الشوبكى إلى أنه فى حال عدم التزام اسرائيل بالمطالب السالفة الذكر، فإن الدخول فى أى عملية تفاوضية ستكون بمثابة غطاء لعمليات الاستيطان الإسرائيلية.

وبخصوص إعلان وسائل إعلام رفض حماس مبادرة التهدئة المصرية، قال السفير الشوبكى أنه لا يستطيع التعليق طالما أن الإعلان لم يصدر عن مسئول بالحركة، إلا أنه جدد موقف السلطة الفلسطينية بالتأكيد على أهمية دور مصر وكل ما تقدمه من مبادرات لحل القضية الفلسطينية.

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