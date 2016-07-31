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المجلس الوطنى للإعلام السورى يعتمد "فيسك" مراسلا للإندبندنت فى سوريا

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المجلس الوطنى للإعلام السورى يعتمد "فيسك" مراسلا للإندبندنت فى سوريا المجلس الوطنى للإعلام السورى يعتمد "فيسك" مراسلا للإندبندنت فى سوريا
قالت صحيفة الوطن السورية أن المجلس الوطنى للإعلام السورى وافق على اعتماد الصحفى البريطانى روبرت فيسك مراسلا لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية فى سوريا.

ويعتبر فيسك من أشهر المراسلين الغربيين خلال العقود الثلاثة الماضية فى المنطقة، غطى خلالها الحرب الأهلية اللبنانية، والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى وغزو العراق عام 2003 والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة 2008/2009، وهو من المعارضين للسياسات البريطانية والأمريكية بالمنطقة.

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