أستاذ كبد: جامعة القاهرة خالية من فيروس سى خلال 3 سنوات

تستعد جامعة القاهرة حاليا لإطلاق مبادرتها "جامعة خالية من فيروس سى" وذلك بإجراء مسح شامل للطلبة الجديد الذين سيلتحقون بالجامعة هذا العام لمعرفة المصابين منهم بالفيروس، وعلاجهم فورا بمجرد معرفة إصابتهم بالفيروس، مع توفير العلاج لهم بالمجان.

وأكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية أن خطة العمل تعتمد على وضع جدول زمنى للمبادرة والتى تنتهى خلال 3 سنوات، مع تكوين فرق عمل للتوعية، والمسح، مع تكوين فريق الإحصاء والتسجيل وتوفير العلاج المناسب، والإشراف الطبى المدرب.

القضاء على فيروس سى فى 3 سنوات..

وقال الدكتور عصمت إن المسح عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة لفيروس سى بالدم بتحليل "ELISA" وذلك على مدار ثلاث سنوات:

>أولا: السنة الأولى.. ويتم فيها استهداف الطلبة المتقدمين للالتحاق بالقطاع الطبى، والعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة، وتستهدف جميع المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة حوالى.

ثانيا: السنة الثانية..ويتم فيها استهداف جميع الطلبة الجدد المتقدمين لكليات الجامعة، وجميع العاملين والإداريين العاملين بإدارة وكليات الجامعة.

ثالثا: السنة الثالثة.. ويتم فيها استهداف جميع طلبة الكليات، والعام الدراسى الثانى لباقى كليات الجامعة مع الاستمرار فى فحص الطلبه الجدد المتقدمين لكليات الجامعه حوالى.

الهدف من المبادرة..

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو إعلان جامعة القاهرة كنموذج لجامعة مصرية خالية من فيروس سى خلال 3 سنوات من خلال:

أولا: التوعية بسبل انتقال العدوى لمنع حدوث حالات جديدة وذلك عن طريق رفع الثقافة الصحية للطلبة والعاملين بالجامعة.

>ثانيا: التأكيد على تنفيذ سياسات مكافحة العدوى ومتابعة ذلك عن قرب.

>ثالثا: التأكيد على رفض كافة أشكال الوصم والتمييز ضد المصابين بالالتهاب الكبدى الفيروسى سى وتشجيعهم على أخذ العلاج اللازم.

>رابعا: إجراء مسح شامل لجميع العاملين والطلبة بالجامعة

>خامسا: علاج أكبر عدد من المصابين خصوصا فى المراحل المبكرة للمرض (أسهل علاجا- أكثر استجابة- أقل مضاعفات- منع انتقال العدوى) وذلك عن طريق اتاحة الأدوية، والفحوصات المعمليه اللازمة، والإشراف الطبى بواسطة متخصصين.

وقال الدكتور عصمت تعتبر التوعية عنصرا هاما جدا فى المبادرة، حيث يتم تقديم التوعية الشاملة للعاملين والطلبة بالجامعة عن طرق الإصابة بالفيروسات الكبدية، وفيروس سى تحديداً وطرق الوقاية منها.

وأوضح أنه انطلاقا من الدور المجتمعى والمسئولية التى تحملها الجامعه تجاه طلابها، والعاملين بها، والمجتمع المحيط، كانت هذه المبادرة، موضحا أن جامعة القاهرة هى ثانى أقدم الجامعات المصرية، والثالثة عربياً بعد جامعة الأزهر، وجامعة القرويين، وتضم عدداً كبيراً من الكليات الجامعية، ويتخرج منها سنوياً ما يزيد على 155 ألف طالب.

وأكد الدكتور جمال عصمت أنه سيتم علاج جميع الحالات الإيجابية بتوفير الأدوية اللازمة مجانا، وذلك عن طريق بروتوكولات التعاون الموقعه مع منظمات المجتمع المدنى، على أن تتحمل الجامعة الإشراف الطبى والفحوصات اللازمة.

وأضاف تعد مشكلة أمراض الكبد فى مصر من أخطر التحديات التى تواجه البلاد، لما تمثله من عبء كبير سواء على الدولة أو الأفراد فى التشخيص والعلاج، ويعد الالتهاب الكبدى المزمن الفيروسى سى، من أكثر أسباب أمراض الكبد فى مصر شيوعا وخطورة.

وأكد الدكتور جمال تعد مصر الدولة الأعلى فى انتشار فيروس سى على مستوى العالم، حيث يصل عدد المصابين بهذا المرض إلى ما يقرب من 8 ملايين مصرى فى بعض التقديرات. موضحا أن الاكتشاف المبكر للإصابة بالمرض أحد العوامل الهامة فى تحديد إمكانية علاج المريض من عدمه، وكذلك فرص المريض فى الشفاء التام، وذلك قبل الوصول لمراحل التليف الكبدى الذى يؤدى بدوره إلى الفشل الكبدى، وحدوث أورام بالكبد.

وأوضح أنه من أهم المعوقات التى تواجه أى خطة لمواجهة هذا المرض هو عدم وجود برنامج مسح استقصائى لمعرفة وتحديد الإصابة بالعدوى الفيروسية لدى المرضى، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس سى ليس لديهم دراية بهذه الإصابة.



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