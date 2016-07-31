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احالة دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين للمفوضين

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احالة دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين للمفوضين احالة دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى ، والمطالبة بشطب أيمن نور زعيم حزب غد الثورة من جداول نقابة المحامين لهيئة مفوضى الدولة، لاعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين الصادر بقيد أيمن نور أمام محكمة النقض، على سند من القول، إنه تم إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة.

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