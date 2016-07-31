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عمر جابر على مقاعد البدلاء في ثاني مباريات بازل في الدوري

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عمر جابر على مقاعد البدلاء في ثاني مباريات بازل في الدوري عمر جابر على مقاعد البدلاء في ثاني مباريات بازل في الدوري

يجلس عمر جابر ظهير بازل على مقاعد بدلاء فريقه ضد فادوش اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري السويسري.

وشارك عمر أساسيا في لقاء الجولة الأولى يوم الأحد الماضي والذي حسمه بازل في ملعبه بثلاثة أهداف دون رد أمام سيون.

وقدم عمر أداء جيدا في اللقاء الأول، فشكل الفريق خطورة كبيرة على مرمى منافسه مستغلا عرضيات الدولي المصري. (شاهد ملخص لمساته)

وكان فريق فادوش - وهو من ليختنشتاين لكن يلعب في الدوري السويسري - قد تعادل في الجولة الأولى أمام مضيفه ثون.

ويلعب مايكل لانج أساسيا بدلا من جابر في مركز الظهير الأيمن.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: توماس فاتشليك

خط الدفاع: أداما تراوري - إيدير بالانتا - ماريك سوتشي - مايكل لانج

خط الوسط: تولانت تشاكا - لوكا زيوفي - ماتياس دلجادو - محمد اليونسي - ريناتو ستيفن

خط الهجوم: مارك يانكو

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