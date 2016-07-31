أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اللوائح والأنظمة الخاصة بمواقف المركبات في إمارة أبوظبي

Google+ Print
اللوائح والأنظمة الخاصة بمواقف المركبات في إمارة أبوظبي اللوائح والأنظمة الخاصة بمواقف المركبات في إمارة أبوظبي

دعت دائرة الشؤون البلدية والنقل الى ضرورة التزام ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات بتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2009 المعني بتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.

وقالت الدائرة انه في إطار حرصها على تقديم حلول تلبي مصلحة المالك والمستأجرفانه تتم دراسة حالة البنايات الخاصة التي تحتوي على مواقف أرضية منشأة قبل صدور القانون كل بناية على حدة وبناء عليه يجري توزيع المواقف مجانا على شاغلي هذه المباني ومن دون احتساب بدل إيجار سواء كان البدل ظاهرا في عقد الإيجار أم باطنا مشيرة إلى تفاصيل عملية التوزيع بالنسبة للبنايات الخاصة التي تم إنشاؤها قبل صدور القانون حيث يتم بالنسبة للأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجانا لكل شقة سكنية. تبدأ عملية التوزيع بأكثر الشقق غرفا ونزولا للأقل وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.

وبالنسبة للأبنية المتعددة الاستخدام - "سكني و تجاري" فيتم توزيع المواقف على مرحلتين حيث يخصص في المرحلة الأولى موقف واحد مجانا لكل شقة تبدأ بأكثر الشقق غرفا ونزولا للأقل وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.

أما المرحلة الثانية، ففي حال وجدت مواقف إضافية بعد اكتمال مرحلة التوزيع في المرحلة الأولى فإنها توزع على شاغلي المبنى الآخرين /المكاتب/ حسب المساحة بينما فى البنايات التجارية -"مكاتب أنشطة تجارية أنشطة خدمية" يتم تخصيص المواقف مجانا لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولا للأصغر.

وفيما يخص البنايات الخاصة المصرح بإنشائها بعد صدور القانون، فيتم استخدام جدول الاشتراطات الفنية المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون /18/ لسنة 2009

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية