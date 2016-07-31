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5 أطعمة لن تخطر على بالك تخفض ضغط الدم.. أهمها الخيار والطماطم

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5 أطعمة لن تخطر على بالك تخفض ضغط الدم.. أهمها الخيار والطماطم 5 أطعمة لن تخطر على بالك تخفض ضغط الدم.. أهمها الخيار والطماطم
مرضى ضغط الدم المرتفع دائما من أهم النصائح التى تسدى إليهم تناول الأدوية المدرة للبول للتخلص من الماء الزائد الذى يحتفظ به الجسم، مما يتسبب فى تحسن للصحة، والحفاظ على مستويات ضغط الدم وعندما يحدث ذلك بشكل طبيعى يكون أفضل بكثير، ويقدم موقع "searchhomeremedy" مجموعة من الأطعمة المدرة للبول .

1-عيدان الكرفس


>يحتوى الكرفس على كمية كبيرة من الماء ومضادات الأكسدة التى تعمل على طرد الماء المخزن داخل الجسم ، ويمكن مضغ قطع الكرفس بين الوجبات كنوع من السناكس الصحى والمفيد للحفاظ على سلامة ضغط الدم.
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2-الليمون


>شرب عصير الليمون الطازج أو إضافة بعض القطرات منه إلى أنواع الطعام والسلطات المختلفة، يساعد على تشجيع الجسم على طرد السموم والعمل على إدرار البول بشكل طبيعى .
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3- الطماطم


>الطماطم لها تأثير مدر للبول وأفضل طريق لتناولها تكون طازجة وليست مطبوخة ، لتحافظ على العناصر الموجوده فيها المضاد للأكسدة .
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4-البطيخ


>البطيخ يساعد على طرد السموم من الجسم، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الماء التى تعزز على تحفيز الجسم على طرد الماء الزائد ، والعمل على ترطيب الجسم .
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5-الخيار


>الخيار يدخل فى كثير من الوصفات التى تحفز الجسم على التخلص من السموم، فهو تحتوى على كمية كبيرة من الماء ومضادات الأكسدة ، التى تحافظ على سلامة ضغط الدم .

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