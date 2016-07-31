تناول الأطعمة المقلية يفقد المخ السيطرة على النظام الغذائى

كشفت أحدث الأبحاث الطبية عن ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الموجودة فى الزبدة، والجبن، فضلا عن الأطعمة المقلية، حيث إنها تفقد المخ القدرة على السيطرة على ما تأكله .

وأظهرت نتائج الدراسة أن استهلاك الأغذية الدهنية يؤثر على منطقة ما تحت المهاد – جزء من المخ يساعد فى تنظيم الطعام – حيث تسبب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بالتهابات فى المخ، فضلا عن تقليلها من الوظائف المعرفية للفرد وتجعله غير قادر على السيطرة على عادات الأكل.

وتوصلت الدراسة إلى أن نوعية الطعام الذى نتناوله تحدد قدرتنا على السيطرة على الإفراط فى تناول الطعام والدهون المشبعة وقدرتنا على التوقف عن الطعام فى الوقت المناسب تجنبا للبدانة.

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