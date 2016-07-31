أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الطبيعى يكسب.. الرضاعة لمدة عام تحمى الأم من سرطان الثدى بنسبة 4.3%

Google+ Print
الطبيعى يكسب.. الرضاعة لمدة عام تحمى الأم من سرطان الثدى بنسبة 4.3% الطبيعى يكسب.. الرضاعة لمدة عام تحمى الأم من سرطان الثدى بنسبة 4.3%
تحتفل أكثر من 170 دولة حول العالم غدا بأسبوع الرضاعة الطبيعى العالمى لتشجيع كل الأمهات على القيام بدورها الهام فى بناء جسم طفل وحماية أنفسهن من خطر السرطان.

وتتمحور الاحتفالية هذا العام حول ربط الرضاعة الطبيعية بتحقيق التنمية المستدامة التى ترتكز على خمسة أهداف رئيسية وهى التغذية السليمة والحياة الصحية وتغير البيئة والمناخ والعمل الإنتاجى والتمكين والحماية الاجتماعية والشراكات المستدامة وسيادة القانون.

ويقول الدكتور "محمد شعلان" أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، "أحد العوامل التى تساعد فى الإصابة بسرطان الثدى هى تكدس فى الجسم، والرضاعة الطبيعية تعمل على تفكيك الدهون فى الجسم مما يقلل هرمون الإستروجين الذى يلعب دور أساسى فى الإصابة بسرطان الثدى".

وتابع: "أوضحت الدراسات أن معدل الإصابة بسرطان الثدى للمرأة يقل بنسبة 4.3% مقابل 12 شهرا من الرضاعة الطبيعية سواء لكل طفل أو إجمالى فترة الرضاعة لأكثر من طفل".

وأضاف الدكتور محمد شعلان أقرت منظمة الصحة العالمية أن حليب الثدى هو الغذاء المثالى للأطفال الرضّع لاحتوائه على كل العناصر المغذية التى تضمن حياة صحية لهم، كما أن حليب الثدى آمن ولا مجال للشك فيه ولذلك هو يساعد بشكل كبير فى الحماية من أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوى اللذان يعتبران السببين الرئيسيين لوفيات الأطفال بجميع أنحاء العالم.

أما للأمهات فترجع فائدة الرضاعة الطبيعية إلى أهميتها فى اعتبارها وسيلة طبيعية لتنظيم النسل خاصة فى الأشهر الستة الأولى بعد الولادة بنسبة 98% وبالإضافة لدورها فى الوقاية من سرطان الثدى فهى أيضاً تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض وتساعد الأم على العودة إلى الوزن الذى كانت عليه قبل الولادة.


>- الرضاعة الطبيعية تساعد على نمو خلايا المخ لدى الأطفال المبتسرين
>
>- اليونيسيف: تأخر إرضاع الأطفال بعد ولادتهم يرفع مخاطر الوفاة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم