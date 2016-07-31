ضبط هاربين من السجن وتنفيذ 357 حكما قضائيا ببنى سويف

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء محمد الخليصى مدير الأمن، ورئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، حملة أمنية تمكنت خلالها من ضبط هاربين من السجن وتنفيذ 357 حكما قضائيا.

وضبطت الحملة "عماد .ا.س"-27 سنة مقيم بنى عطية - بندر بنى سويف والمحكوم عليه فى جناية "استعمال قوة" بالسجن لمدة 3 سنوات، و"حازم .ح.م"- 27 سنة - عاطل، مقيم الغمراوى - بندر بنى سويف، والمحكوم عليه فى قضية "شروع فى قتل" بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتم تنفيذ 357 حكما قضائيا شمل، "2 حكم جناية و195 حبس جزئى و43 حبس مستأنف و84 غرامات جزئية و15 غرامة مستأنفة و18 مخالفة"، وإجمالى المبالغ المالية المحصلة 850 جنيها.

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