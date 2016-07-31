وكيل وزارة بالأقصر تستقيل لأن الوزير «احتد» عليها

تقدمت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيلة وزارة الصحة بالأقصر باستقالتها، بعد أن احتد عليها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خلال جولته التفقدية بعدد من مستشفيات المحافظة.

> وقالت وكيلة وزارة الصحة بالأقصر في تعليق صحفي لها علي الاستقالة :” أنها قدمت ما لديها بأمانة وشرف وانتهي دورها”.

> وكان وزير الصحة قد احتد علي وكيلة وزارة الصحة بالأقصر أثناء تفقده لمستشفي القرنة المركزي بعد اكتشافه لعدم وجود أطباء وتعطل التكييفات في مختلف الأقسام قائلا :” أنا اديتك 2 مليون جنيه عشان تجيبي دكاترة و3 مليون جنيه عشان صيانة الأجهزة وفات شهرين والوضع زي ما هو اللي بيحصل ده لا يمكن يستمر”.

يذكر أن الدكتورة ناهد محمد تم تعينها وكيلة لوزارة الصحة بالأقصر في شهر يونيو عام 2015 وهي من أبناء المحافظة.