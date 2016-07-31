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الأربعاء المقبل.. طرح خامس اجزاء سلسلة أفلام «Jason Bourne»

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الأربعاء المقبل.. طرح خامس اجزاء سلسلة أفلام «Jason Bourne» الأربعاء المقبل.. طرح خامس اجزاء سلسلة أفلام «Jason Bourne»

تطرح شركة يونيفرسال الأمريكيه ، يوم الأربعاء المقبل 3أغسطس ،فيلم “جيسون بورن”، وهو الجزء الخامس لسلسلة أفلام “بورن”، فى 39 دولة حول العالم.

الفيلم يأتى بعد 9أعوام من طرح اول أفلام  سلسة “بورن ”، مستوحى جزئياً من الرواية التي تحمل نفس الاسم رواية إنذار بورن للكاتب روبرت لادلم،بطولة مات ديمون ،توم لى جونز ،

،واخراج  بول جرينجراس “فى ثالث أفلامه ضمن السلسلة نفسها”،حيث سبق واخرج فيلمى “The Bourne Supremacy” and “The Bourne Ultimatum.”.

و يعود “مات ديمون” لتقديم الفيلم بعد غيابه عن النسخه الرابعه، بمشاركة كل من  جوليا ستايلز، فينسيت كاسل، تومى لى جوزنز، اليسيا فيكاندر، ريز أحمد، وإخراج بول جرينجراس.

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