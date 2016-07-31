المزينة يسلم سيارتين إلى الفائزين بالنقاط البيضاء

سلم الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، سيارتين من نوع هيونداي، إلى الدكتورة فاطمة العمادي، وخولة وليد المرزوقي عن فئة السائقين الشباب تحت 21 عاما، إماراتيي الجنسية، لفوزهما بجائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي هذا العام فاز 1800 سائق بجوائز عينية وكوبونات، بينهم 1090 رجلاً و710 امرأة، بواقع 400 موطناً و530 آسيوياً، و500 عربياً، و270 أوروبياً، و100 من جنسيات أخرى.

> شكر وتقدير

وتقدم الفريق خميس المزينة، بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته جائزة نظام النقاط البيضاء، ولمؤسسة جمعة الماجد وهيلز للإعلانات لتبرعهما السخي بالسيارتين، في اطار مبادرة "الشباب امانة" وإلى الشركاء الداعمين لحملة النقاط البيضاء، متمنياً أن يشهد العام المقبل التزاماً أكبر من السائقين بالأنظمة المرورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التكريم سواء للفائزين في السحب أو المشاركين في القرعة، هو دلالة على وجود الثقافة المرورية لديهم.

وعبر الفريق خميس المزينة خلال الحفل الذي حضره العقيد جمال البناي نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وسامي المفلح مدير عام شركة هيلز للإعلانات، وخلدون عبد الحفيظ، مدير التسويق في شركة هيونداي الإمارات، عن أمله أن يكون هناك التزام أكبر من قبل الجميع بالقوانين المرورية بهدف المحافظة على الأرواح وعدم تعريض حياة الناس للخطر، مؤكداً أن جائزة النقاط البيضاء تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة لتخفيض عدد الوفيات ونشر ثقافة التوعية المرورية ، ويهدف إلى تكريم السائقين المتميزين الملتزمين بالقانون واللوائح المرورية،

وتشجيع آخرين حتى يصبحوا سائقين ملتزمين بالثقافة المرورية مثلهم، ولديهم رقابة ذاتية تحثهم على عدم ارتكاب المخالفات المرورية وخاصة بين جيل الشباب، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من تطبيق نظام النقاط البيضاء هم الأشخاص الذين يحملون رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي سارية المفعول، ولديهم مركبة أو أكثر صالحة للسير مسجلة بإدارة الترخيص بالإمارة نفسها بأسمائهم، ولابد أن يحصل الرابح على 24 نقطة بيضاء بواقع نقطتين عن كل شهر.

وأكد أن نظام النقاط البيضاء يهدف إلى تكريم السائقين المتميزين الملتزمين بالقانون واللوائح المرورية، وتشجيع آخرين حتى يصبحوا سائقين ملتزمين بالثقافة المرورية مثلهم، ولديهم رقابة ذاتية تحثهم على عدم ارتكاب المخالفات المرورية وخاصة بين جيل الشباب.

> أرقى النظم

وقال إن شرطة دبي لا تألو جهداً في انتهاج أفضل وأرقى النظم الإدارية واستحداث آليات عمل لنشر الثقافة المرورية بين كل شرائح المجتمع، من خلال برامج علمية مدروسة وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ولتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في ضبط امن الطريق

وأشار الفريق المزينة إلى أن شرطة دبي تنفرد في تطبيق نظام النقاط البيضاء للسنة الرابعة على التوالي، وتحتفي بالفائزين بهدف الوصول إلى مجتمع آمن من الجوانب كافة باعتبار أن المرور يمثل ركيزة أساسية من دعائم منظومة العمل الشرطي.

> أهداف النقاط

بدوره أكد العميد سيف مهير المزروعي أن أهداف نظام النقاط البيضاء تأتي في إطار سعي شرطة دبي للوصول إلى مجتمع آمن من الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة من تطبيق نظام النقاط البيضاء هم الأشخاص الذين يحملون رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي سارية المفعول، ولديهم مركبة أو أكثر صالحة للسير مسجلة بإدارة الترخيص بالإمارة نفسها بأسمائهم، ولابد أن يحصل الرابح على 24 نقطة بيضاء بواقع نقطتين عن كل شهر، وخاصة ان الدورة الرابعة للنقاط البيضاء شهدت للمرة الأولى سحب خاص للسائقين من فئة الشباب من الأعمار 18 إلى 21 عاماً الحاصلين على رخصة قيادة مؤقتة وبلغ عددهم 12 ألفاً و71 سائقاً، فيما بلغ عدد الاشخاص الملتزمين منهم 5085 سائقاً مثالياً منهم 1039 مواطناً و943 من الجنسية العربية، و3103 من الأجانب والآسيويين، وهو الأمر الذي يؤكد أن فئة كبيرة من الشباب ملتزمون مرورياً .

وحول شروط المشاركة في نظام النقاط البيضاء والدخول للقرعة، أكد أنها ترتكز على عدم تسجيل أية مخالفة مرورية على ملف رخصة القيادة أو ملف المركبة المسجلة باسم حامل الرخصة خلال العام، وتشمل مخالفات سالك، والإمارات الأخرى، وكل القضايا المرورية.

> وأوضح أن احتساب النقاط البيضاء للسائق حتى آخر الشهر الذي يسجل فيه بالنظام، بحيث يمنح المستحق نقطة واحدة، فيما سيتم حرمان أي شخص ارتكب مخالفة مرورية في ذات الشهر من الحصول على هذه النقاط أو مكافآت أخرى مثل قسائم مشتريات تقدمها الجهات المجتمعية، ومنها الشركات.

وذكر أن أي سائق يرتكب مخالفة مرورية خطرة عليها 24 نقطة مرورية سيتم حرمانه من النقاط البيضاء لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة توقيف الرخصة، فيما سيتم حرمان أي سائق يرتكب أي مخالفة مرورية من النقاط البيضاء في ذات الشهر سواء كانت المركبة بقيادة مالكها أم سائق آخر.

جملة من الامتيازات

وقال العميد سيف مهير المزروعي إن النقاط البيضاء تحقق لصاحبها جملة من الامتيازات بحيث يحق لكل قائد مركبة ملتزم بالقانون مقايضة النقاط البيضاء بالنقاط السوداء لمرة واحدة وبحد أقصى 12 نقطة فيما سيتيح له ذلك إلغاء مدة حجز المركبة لفترة 30 يوما كحد أقصى.

وأضاف أن من الامتيازات الأخرى هذا النظام للسائقين الملتزمين إلغاء مخالفة مرورية واحدة ليست عليها نقاط مرورية أو فترة حجز وإلغاء كذلك دفع بدل الأرضية لشباك حجز المركبات بحد أقصى 30 يوماً.

الفائزان بالسيارتين

واستلم وليد المرزوقي السيارة عن ابنته خولة من سعادة القائد العام، حيث أكد أن ابنته ملتزمة بالقوانين المرورية.

وأشار إلى أنني اشجع أبنائي على الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها كونها إحدى أدوات المحافظة على الحياة أثناء التنقل، وأن السيارة هي وسيلة من وسائل التسهيل على الناس في الحركة ويجب أن لا تتحول إلى مصدر للمخالفة أو إيذاء النفس أو الأخرين.

أما الفائزة الدكتورة فاطمة العمادي، وأكدت أنها شاركت في نظام النقاط البيضاء من أجل التأكيد على أهمية مبدأ السلامة والمحافظة على النفس اثناء القيادة، مبينةً أنها لم تكن تتوقع أن تفوز بالجائزة وأن الخبر كان مفرحاً لها.

ودعت العمادي كافة الشباب والفتيات من أجيالها إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة المرورية، وعدم مخالفتها لما في ذلك من تعريض حياتهم وحياة أسرتهم وغيرهم للخطر.

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