سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال

قالت الشرطة الصومالية إن سبعة أشخاص على الأقل بينهم مهاجمان قتلوا فى تفجير وإطلاق نار أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه واستهدف مقر إدارة التحقيق الجنائى اليوم الأحد.

وقال ضابط شرطة يدعى على محمد لرويترز "تأكدنا من مقتل سبعة بينهم مدنيون ومسلحان." وأضاف أن الشرطة قتلت المسلحين اللذين اقتحما المبنى فى العاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين فى الخارج.

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