سبعة قتلى على الأقل فى هجوم على إدارة التحقيق الجنائى بالصومال

قالت الشرطة الصومالية إن سبعة أشخاص على الأقل بينهم مهاجمان قتلوا فى تفجير وإطلاق نار أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه واستهدف مقر إدارة التحقيق الجنائى اليوم الأحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال ضابط شرطة يدعى على محمد لرويترز "تأكدنا من مقتل سبعة بينهم مدنيون ومسلحان." وأضاف أن الشرطة قتلت المسلحين اللذين اقتحما المبنى فى العاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين فى الخارج.
وقال ضابط شرطة يدعى على محمد لرويترز "تأكدنا من مقتل سبعة بينهم مدنيون ومسلحان." وأضاف أن الشرطة قتلت المسلحين اللذين اقتحما المبنى فى العاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين فى الخارج.
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