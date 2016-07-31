العماد ميشال سليمان يطالب الجيش ببذل جهد للإفراج عن المختطفين لدى داعش

جدد الرئيس اللبنانى السابق العماد ميشال سليمان عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح الأحد، تضامنه مع أهالى العسكريين المختطفين من قبل تنظيم داعش، مطالبا الجيش اللبنانى ببذل كل الجهود لاسترجاعهم والعمل على جلب قاتل المقدم ربيع كحيل ومحاكمته.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أسر العسكريين المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابى يتجمعون أمام ساحة رياض الصلح للمطالبة بالإفراج عن أبناءهم.

وتوفى المقدم فى الجيش اللبنانى ربيع كحيل، الأربعاء الماضى، متأثرا بجراحه التى أصيب بها قبل أيام بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل شخصين من آل ضو على طريق بدادون-بسوس فى لبنان.

والمقدم كحيل بطل من أبطال الجيش اللبنانى شارك فى معارك نهر البارد، وعلى الرغم من إصابته، واستشهاد رفيقه المقدم دانى حرب، أصر على العودة إلى مركزه فى جرود عرسال للدفاع عن لبنان ضد الإرهاب.

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