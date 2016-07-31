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مصرع شخص وإصابة 4 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "غارب/الزعفرانة"

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مصرع شخص وإصابة 4 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "غارب/الزعفرانة" مصرع شخص وإصابة 4 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "غارب/الزعفرانة"
لقى شخص مصرعه، بينما أصيب أربعة أخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 على طريق "غارب - الزعفرانة" بالبحر الأحمر، وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى غارب المركزى عن طريق 4 سيارات إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الحادث تعود لتلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطاراً من غرفة عمليات المرفق يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم "867 ص م ل" بالكيلو 40 اتجاه غارب الزعفرانة، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف من أقرب تمركز لموقع الحادث، الذى أسفر عن مصرع "كمال صابر محمد حسن" 35 سنة مقيم بالقاهرة، كما تبين إصابة كلاً من "عمر أبو الخير" 22 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس طوله 15 سم، و"محمود محمد عبد العزيز" 22 سنة مصاب بجرح فى فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"عبد الرحمن كامل أبوالعلا" 40 سنة، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وجروح بفروة الرأس والأذن والذراع اليسرى، و"محمود محمد حسن" 20 سنة، وجميعهم مقيمين القاهرة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى.

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