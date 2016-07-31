محافظ الغربية يعتمد 228 درجة حد أدنى لتنسيق الثانوى العام

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، منذ قليل، على مقترح مديرية التربية والتعليم بالغربية المتضمن النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، 5 درجات ليصبح 228 درجة بدلا من 233 درجة وذلك وفقا للأماكن الشاغرة بالمدارس الثانوية.

وقالت فريدة مجاهد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تقرر مجموع 233 عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وفقا للدرجات النهائية للطلاب، وبحسب الكثافة الطلابية فى المدارس الثانوية التابعة للإدارات العشر.

وأشارت بعد تقدم أولياء الأمور بطلبات النزول بالمجموع وحفاظا على الطلاب المتفوقين تم عمل حصر شامل بكثافة المدارس الثانوية، وتبين وجود أماكن شاغرة، وتم الاتفاق على النزول بالمجموع الكلى 5 درجات، وهو ما وافق عليه المحافظ تحقيقا لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.



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المحافظ يوقع على مقترح التربية والتعليم



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محافظ الغربية ووكيل التربية والتعليم

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