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المقاصة: موقف ميدو جابر قد يتغير.. ونريد استعادة الشيخ

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المقاصة: موقف ميدو جابر قد يتغير.. ونريد استعادة الشيخ المقاصة: موقف ميدو جابر قد يتغير.. ونريد استعادة الشيخ

تحدث وليد هويدي مدير الكرة بمصر للمقاصة عن فرص انضمام ثنائي الفريق ميدو جابر ونانا بوكو إلى الأهلي، مشيرا أيضا إلى ربغة فريقه في استعادة أحمد الشيخ من الأخير.

وأوضح هويدي "مصير ميدو جابر يتحدد خلال يومين على الأكثر قبل حسم اللاعبين المقيدين في القائمة الأولى للموسم الجديد".

وأضاف عبر إذاعة ٩٠٩٠ "اللاعب أبلغنا برغبته في اللعب للأهلي أو الاستمرار مع المقاصة، ولكن قد يتغير موقفه في أي وقت".

وتابع "الصفقة لم تتم بشكل رسمي، لأنه تبقى أمور تفاوضية بين إدارة الناديين الأهلي والمقاصة".

وأشار إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق تحدث مع أحمد الشيخ هاتفيا قبل وبعد سفر الأهلي إلى المغرب لأداء مباراة الوداد، لإقناعه بالعودة إلى المقاصة.

كما أشار مدير الكرة بالمقاصة إلى أن ناديه حاول ضم سعد سمير أو محمد نجيب، إلا أن النادي الأهلي أكد أنه لا نية للتفريط في الثنائي.

وبسؤاله حول تقدم الأهلي بعرض لضم نانا بوكو، أتم وليد هويدي "على حد علمي، لم يبد الأهلي اهتمامه باللاعب، بل وصلتنا عروض لشرائه من أندية إماراتية".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح بأنه أتم الاتفاق مع مسؤولي المقاصة بشأن انتقال جابر للقلعة البيضاء. (التفاصيل)

وترغب العديد من أندية الدوري المصري الممتاز الحصول على خدمات أحمد الشيخ الذي يعتبر من العناصر غير الأساسية في الأهلي. (التفاصيل)

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