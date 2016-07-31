الأهلي: غياب حجازي قد يمتد للقاء زيسكو

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن أحمد حجازي لاعب الفريق سيغيب ما بين أسبوعين و3 أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، مما يعني إمكانية عدم لحاقه بلقاء زيسكو يونايتد الزامبي.

وأشار محمود للصحفيين إلى أن باسم علي الظهير الأيمن للفريق يحتاج لفترة تعافي من أسبوع إلى 10 أيام للتخلص من إصابة العضلة الخلفية أيضا.

أما عمرو السولية، فلن يلحق بلقاء سموحة الاثنين في ربع نهائي كأس مصر لكنه سيكون جاهزا للتدرب بشكل طبيعي بعد 4 أيام.

وسيغيب الثلاثي عن لقاء سموحة وقد يمتد ابتعاد حجازي للقاء زيسكو في مصر الذي سيقام يوم 12 أغسطس المقبل.