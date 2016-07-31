أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - مارتن يول يستبعد صالح جمعة من مباراة سموحة

Google+ Print
مران الأهلي - مارتن يول يستبعد صالح جمعة من مباراة سموحة مران الأهلي - مارتن يول يستبعد صالح جمعة من مباراة سموحة

استبعد مارتن يول مدرب الأهلي صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من مباراة سموحة بكأس لأنه تغيب عن تدريبات الفريق يوم السبت.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر يوم الإثنين.

وباستبعاده عن مواجهة الفريق السكندري فإن صالح ينضم للثلاثة المصابين وهم عمرو السولية وأحمد حجازي وباسم علي.

وتواجد رمضان صبحي في المران لتوديع زملائه قبل السفر إلى إنجلترا من أجل بدء رحلة الاحتراف مع فريقه الجديد ستوك سيتي. ( طالع التفاصيل )

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com عن أن رحيل صالح عن فريقه خلال الصيف على سبيل الإعارة لن يكون إلا بعرض يرضيه شخصيا، وفي حالة محاولة الأهلي لفرض عرض بعينه فسيطلب فسخ تعاقده. ( طالع التفاصيل )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر