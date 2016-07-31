مران الأهلي - مارتن يول يستبعد صالح جمعة من مباراة سموحة

استبعد مارتن يول مدرب الأهلي صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من مباراة سموحة بكأس مصر لأنه تغيب عن تدريبات الفريق يوم السبت.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر يوم الإثنين.

وباستبعاده عن مواجهة الفريق السكندري فإن صالح ينضم للثلاثة المصابين وهم عمرو السولية وأحمد حجازي وباسم علي.

وتواجد رمضان صبحي في المران لتوديع زملائه قبل السفر إلى إنجلترا من أجل بدء رحلة الاحتراف مع فريقه الجديد ستوك سيتي. ( طالع التفاصيل )

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com عن أن رحيل صالح عن فريقه خلال الصيف على سبيل الإعارة لن يكون إلا بعرض يرضيه شخصيا، وفي حالة محاولة الأهلي لفرض عرض بعينه فسيطلب فسخ تعاقده. ( طالع التفاصيل )