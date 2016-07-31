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«أجيال».. برنامج شبابي على «النهار نور»

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«أجيال».. برنامج شبابي على «النهار نور» «أجيال».. برنامج شبابي على «النهار نور»

برنامج أجيال (أرشيفية)

طرحت قناة “النهار نور” البرومو الدعائي للبرنامج الإجتماعي “أجيال”، الذي يقدمه مجموعة من الشباب بهدف ترسيخ ثقافات مختلفة، للأجيال القادمة، ومشاركتهم اهتماماتهم.

ويقدم البرنامج ثلاثة من الشباب هم “دينا ويوسف ومهند”، ويُعرض في تمام الرابعة والنصف عصرًا، كل يوم جمعة، على قناة النهار نور.

ومن المنتظر أن يستمر اهتمام تلفزيون النهار بقناة “النهار نور” التي تم اطلاقها في بداية شهر رمضان خصوصا بعد تأكد احتياج الجمهور المصري والعربي لهذا المضمون الديني والاجتماعي بالتوازي مع المضمون الترفيهي والإخباري الذي تقدمه شبكة النهار عبر قنواتها المختلفة.

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