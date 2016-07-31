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المركز الليبى لحرية الصحافة يدين احتجاز مسلحين لـ 3 صحفيين فى طرابلس

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المركز الليبى لحرية الصحافة يدين احتجاز مسلحين لـ 3 صحفيين فى طرابلس المركز الليبى لحرية الصحافة يدين احتجاز مسلحين لـ 3 صحفيين فى طرابلس
أعرب المركز الليبى لحرية الصحافة، عن قلقه الشديد حول احتجاز 3 صحفيين ليبيين محليين، بقناة "ليبيا" بينهم مصور، من قبل مجموعة مسلحة فى طرابلس، أثناء تغطيتهم للأحداث والمظاهرات بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس الجمعة الماضية.

وطالب المركز، فى بيان له اليوم الأحد، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، بالتحرك الفورى لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وملاحقة المسؤولين عن احتجازهم، حسب البيان.
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