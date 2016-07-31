أسرة مسلسل الميزان في ضيافة «بوضوح» على «الحياة»

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، فى سهرة درامية خاصة، فى تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل ببرنامج بوضوح على شاشة الحياة الأولى النجمة غادة عادل وأحمد فهمى وأسرة وفريق العمل المخرج أحمد خالد موسى والمؤلف باهر دويدار وأبطال العمل.

وتتطرق الحلقة الى النجاح الكبير للمسلسل خلال شهر رمضان وتصدره نسب المشاهدة على اليوتيوب، وأسباب تسمية المسلسل “الميزان” وتتحدث غادة عادل عن دورها فى العمل “محامية” وايضاً النجم احمد فهمى والذى قام بدور اعلامى ومذيع يتعرض الى العديد من الضغوط فى مجاله.

كما تتناول الحلقة كيف تم اختيار فريق العمل وكواليس واسرار خاصة تذاع لاول مرة من خلال برنامج بوضوح على شاشة الحياة الاولى.