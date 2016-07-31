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رئيس الوزراء يبحث أولويات عرض مشروعات القوانين علي مجلس النواب

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رئيس الوزراء يبحث أولويات عرض مشروعات القوانين علي مجلس النواب رئيس الوزراء يبحث أولويات عرض مشروعات القوانين علي مجلس النواب

شريف اسماعيل

استعرض المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، التشريعات ومشروعات القوانين التي اعدتها خلال الفترة السابقة، وموقفها من حيث عرضها على كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وبحسب موقع أخبار بحث الاجتماع، الذي حضره كلا من المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تحديد الأولويات المتعلقة بالتشريعات المقرر عرضها على مجلس النواب في الفترة المقبلة.

وعقب اللقاء صرح العجاتي بأنه قد تم بحث مقترح صياغة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في ضوء التوافق الذي تم بين الحكومة وممثلي الكنائس.

كما تم استعراض مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون الإدارة المحلية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

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أونا

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