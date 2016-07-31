مقتل 7 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين فى معارك على الحدود

قال التحالف العسكرى بقيادة السعودية، إن سبعة من عناصر قوات حرس الحدود السعودية قتلوا، بينهم ضابط، خلال اشتباك حدودى مع مسلحين من اليمن.

وأضاف التحالف فى بيان صادر اليوم الأحد، أن القوات المسلحة على الحدود السعودية اليمنية تصدت لمحاولات تسلل قامت بها مليشيات الحوثى وعلى عبد الله صالح بشكل متقطع أمس السبت، ما أسفر عن مقتل ضابط وستة جنود سعوديين فى منطقة نجران جنوب المملكة.

وذكر أن المليشيات تكبدت خسائر فى الأرواح والمعدات بعد محاولة التسلل فى بلدة الربوعة بنجران، وأن طائرات التحالف أغارت على تجمعات للحوثيين قرب الحدود، حيث قتل العشرات منهم. ويدعم التحالف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على مناطق داخل اليمن.

وقال البيان إن الهجمات تشكل خرقا للهدنة المتفق عليها، والتى أعلنتها الأمم المتحدة فى 10 إبريل الماضى. ولا يزال وقف إطلاق النار هشا، حيث يرتكب كلا الجانبين العديد من الانتهاكات.