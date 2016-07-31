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المرصد السوري: «سوريا الديمقراطية» تسيطر الآن على 40% من منبج

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المرصد السوري: «سوريا الديمقراطية» تسيطر الآن على 40% من منبج المرصد السوري: «سوريا الديمقراطية» تسيطر الآن على 40% من منبج

ارشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن قوات تدعمها الولايات المتحدة تسيطر الآن على 40 بالمئة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد توغلها مؤخرا وسيطرتها على مناطق مهمة داخل المدينة الاستراتيجية القريبة من الحدود التركية.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية انتزعت السيطرة على الكثير من أنحاء شرق المدينة المحاصرة بدعم من الضربات الجوية بعد تقدمها البطيء بغرب المدينة في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب رويترز أشار المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على مركز طبي ومدرسة وميدان في قلب شرق منبج بعد اشتباكات عنيفة. ولا توجد تقارير مؤكدة تفيد بسقوط ضحايا.

وتمكن 2300 مدني على الأقل من مغادرة المدينة لكن آلاف السكان ما زالوا في الداخل مما يبطئ تقدم القوات المدعومة من واشنطن.

ويقول نشطاء وسكان إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات جوية بالمدينة وإلى الشمال منها. وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على التحالف بقيادة الولايات المتحدة فعل المزيد للحيلولة دون سقوط قتلى مدنيين.

ويشمل تحالف قوات سوريا الديمقراطية جماعة كردية مسلحة وحلفاء من العرب انضموا إليها العام الماضي. وشنت القوات حملة قبل قرابة شهرين بدعم من قوات أمريكية خاصة لطرد الدولة الإسلامية من آخر مناطق سيطرتها على الحدود السورية التركية.

 

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