استقرار سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 31/7/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة وسط ركود المعدن الأصفر

سعر الذهب اليوم في مصر، بدأت اسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة حالة من عدم الثبات، حيث بدأ سعر الذهب بالإرتفاع قيل يوم بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة.

كما يتعرض الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، الأمر الذي يتعب كاهل التجار في محلات الصاغة مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع ان يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 31/7/2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 31/7/2016 عند متوسط بيع يوم أمس وذلك حسب الأسعار أدناه.

قائمة أسعار مختلف العيارات في مصر

بلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 364.30 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 21 قيمة 425 جنيه.

بلغ سعر بيع عيار 24 قيمة 485.70 جنيه.

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب قيمة 3400 جنيه.

بلغ سعر بيع الذهب بالسعر العالمى قيمة 1340 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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