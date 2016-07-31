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سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 31-7-2016

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سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 31-7-2016 سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 31-7-2016

اليوم الأحد في السوق السوداء 31-7-2016
الأحد, 31 يوليو 2016 10:18 محمد أبوجبل
سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 31-7-2016
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سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 31-7-2016

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 31 -7-2016 في السوق السوداء، 10.90  للشراء، بينما حقق 11.10 جنيه للبيع، بين عدد قليل من شركات الصرافة فيما امتنعت أخرى عن البيع أو الشراء لحين استقرار سعر الصرف، علمًا بأن هناك متعاملين في السوق السوداء يضاربون بأسعار تصل لـ 11.50 جنيه للشراء و11.70جنيه للبيه.

والأسبوع الماضي، شنت مباحث الأموال العامة حملة مكبرة على شركات الصرافة مع اجتماع للرئيس المصري مع اللجنة الوزارية الاقتصادية شدد خلاله على ضبط العملة الخضراء في السوق، بعد ارتفاعه لأكثر من 13 جنيهًا.

وبحسب متعاملين فإن هناك توقعات لانخفاض مؤقت لأسعار العملة الخضراء بسبب إجراءات البنك المركزي والحكومة ضد شركات الصرافة المتلاعبة، وغلقها 4 شركات.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.83 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

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