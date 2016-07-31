زيدان: قدمنا أداء رائعا في مباراة هامة للغاية

(إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن "سعادته" لفوز فريقه في ثاني ودية له، في مدينة آن أربر (ولاية ميتشجان الأمريكية)، على تشيلسي الإنجليزي 3-2 في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وأبرز "زيزو" قائلا:"الفريق يسير على نحو جيد للغاية وكان هذا اللقاء مهما لرؤية شيء جديد وقد رأيناه. لدينا مباراة أخرى للاستعداد لكأس السوبر (الأوروبي) وأعتقد أن هذا سيكون كافيا لكي نكون مستعدين".

وسلط الضوء على أن الأهم هو تقدم الفريق في الاستعدادات وأن جميع اللاعبين يبذلون جهدا شاقا، وأن أداء الفريق يتحسن عن ما كان عليه في الودية الذي خسرها أمام باريس سان جيرمان 1-3.

وأشاد المدرب الفرنسي بجميع لاعبيه ولاسيما المدافع البرازيلي مارسيلو خلال مشاركته في الشوط الأول من المباراة.\

وعن مستقبل خيسي والمشكلات التي يعاني منها إيسكو، أوضح زيدان أن المهاجم الشاب كان يبحث عن فريق، أما إيسكو فكانت لديه مشكلات بدنية بسيطة.

وقال:"يبدو أن خيسي يتفاوض مع باريس سان جيرمان ولكن حتى الآن لم يحسم شيء، الفكرة كانت ألا يشارك اليوم في المباراة. أما إيسكو فكان يعاني من مشكلات بدنية وكان يفضل عدم الدفع به وسيكون جاهزا في اللقاء القادم".

أما عن عودة المهاجم ألبارو موراتا الذي كان مهما للغاية في لعبه الهجومي، قال زيزو:"موراتا لاعب ريال مدريد ونحن سعداء به لأنه عاد إلى منزله وسوف يظل هذا العام معنا. إنه يستعيد إيقاعه وفي حاجة للوقت والعمل. وأنا سعيد به".

كما أشاد أيضا بلاعبه الشاب الدومينيكي، ماريانو، الذي ساهم بشكل جيد مع الفريق وأحرز الهدف الثالث للميرينجي.

وتجنب زيدان الحديث عن المهاجم البلجيكي لتشيلسي، إدين أزار، الذي سجل هدفي الفريق الإنجليزي بالشوط الثاني من المباراة والذي يتردد حوله احتمالية انتقاله لريال مدريد.

وقال:"إنه لاعب جيد للغاية وكل الأندية تريد الأفضل. إنه لاعب تشيلسي ولا أستطيع قول شيء آخر. نعرف أن اللاعب أظهر مهاراته في المباراة".

وينتظر أن يخوض ريال مدريد الودية الأخيرة للفريق أمام بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل، للاستعداد لخوض كأس السوبر الأوروبي في التاسع من أغسطس المقبل أمام إشبيلية.