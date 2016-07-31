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بالفيديو - ريال مدريد يحقق فوزه الأول في كأس الأبطال على حساب تشيلسي

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بالفيديو - ريال مدريد يحقق فوزه الأول في كأس الأبطال على حساب تشيلسي بالفيديو - ريال مدريد يحقق فوزه الأول في كأس الأبطال على حساب تشيلسي

(إفي): حقق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد (2016-17) على حساب تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل اثنين السبت في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

أقيمت المباراة على ملعب "جامعة ميشيجان" بولاية ميشيجان الأمريكية.

جاءت ثلاثية الفريق الملكي في شوط المباراة الأول عبر مارسيلو، ثنائية في الدقيقتين 19 و26 ، قبل أن يختتم ماريانو ميخيا الثلاثية في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء "البلوز" كثيرا لاسيما مع التغييرات العديدة التي أجراها الإيطالي أنطونيو كونتي وعلى رأسها نزول الثلاثي ميتشي باتشواي وإيدين هازارد والكولومبي خوان كوادرادو.

في المقابل، أخرج الفرنسي زين الدين زيدان تقريبا جميع لاعبي الميرينجي الذين شاركوا في الشوط الأول وأقحم العديد من اللاعبين الشباب.

أسفر تفوق الفريق الإنجليزي عن تسجيل هدفين عبر النجم البلجيكي أزار في آخر عشر دقائق من عمر اللقاء، في الوقت الذي كان بإمكانهم تسجيل أهداف أخرى كانت ستغير من نتيجة اللقاء.

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه الفريق الملكي في البطولة، والفترة التحضيرية عموما، بعد خسارة المباراة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (1-3).

وسيواصل الميرينجي لقاءاته في البطولة يوم 3 أغسطس المقبل أمام بايرن ميونيخ الألماني، تحت قيادة المدرب الأسبق للفريق الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على ملعب "ميتلايف".

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي يوم 9 من الشهر المقبل أمام مواطنه إشبيلية على ملعب لاركندال بمدينة تروندهايم النرويجية.

في المقابل، سيواجه الفريق اللندني نظيره الإيطالي ميلان يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب "يو إس بانك ستاديوم".

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فيديو اليوم السابع

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