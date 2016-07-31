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بالفيديو - البرازيل تفوز على اليابان استعدادا للأوليمبياد

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بالفيديو - البرازيل تفوز على اليابان استعدادا للأوليمبياد بالفيديو - البرازيل تفوز على اليابان استعدادا للأوليمبياد

(إفي): حقق البرازيلي الأوليمبي فوزا وديا على نظيره الياباني بثنائية نظيفة السبت في ختام استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية (ريو 2016) التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال شهر أغسطس المقبل.

حملت ثنائية "الكناري"، التي جاءت في شوط المباراة الأول، توقيع كل من المهاجم الشاب جابرييل باربوسا 'جابيجول' ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس في الدقيقتين 32 و40 على الترتيب.

أقيمت المباراة على ملعب "سيرا دورادا" بمدينة جويانا عاصمة ولاية جوياش.

شهدت المباراة مشاركة غالبية عناصر الفريق البرازيلي، حيث اطمئن المدير الفني، روجيريو ميكالي، على غالبية عناصر الفريق وعلى الجانب الخططي ولعب بطريقة (4-3-3) بتواجد الثلاثي نيمار وجابرييل جيسوس وجابيجول.

في المقابل، احتفظ ميكالي بالحارس فرناندو براس على مقاعد البدلاء بعد معاناته من التهابات في مرفقه الأيمن هذا الأسبوع وحل مكانه الحارس الشاب أوليسون.

ويتواجد المنتخب البرازيلي، صاحب الأرض، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الدنمارك وجنوب أفريقيا والعراق، حيث سيقص شريط مبارياته في البطولة يوم 4 أغسطس المقبل بمواجهة جنوب أفريقيا، ثم يواجه بعدها بثلاثة أيام نظيره العراقي، قبل أن يختتم المواجهات يوم 13 من نفس الشهر أمام الدنمارك.

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فيديو اليوم السابع

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