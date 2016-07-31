بالفيديو - بايرن يهين إنتر برباعية في كأس الأبطال الودية

(إفي): حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على نظيره الإيطالي إنتر ميلانو بعدما أمطر شباكه برباعية مقابل هدف مساء اليوم في إطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "بانك أوف أمريكا" بولاية كارولينا الشمالية متقدما في النتيجة برباعية نظيفة.

وشهد اللقاء تألق الجناح الأمريكي الشاب جوليان جرين الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 7 و30 و35 ، بينما تكفل الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بإحراز هدف في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، أحرز "النيراتزوري" هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عبر مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويواصل الفريق البافاري مبارياته الودية القوية استعدادا للموسم الجديد (2016-17) حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني في إطار البطولة ذاتها يوم 3 أغسطس المقبل.

وسيقص الفريق، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، شريط مواجهاته الرسمية في الموسم الجديد أمام غريمه بروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 14 من الشهر المقبل، قبل أن يفتتح البوندسليجا بمواجهة قوية أيضا أمام فيردر بريمن يوم 26 على ملعبه "أليانز أرينا".

في المقابل، واصل إنتر نتائجه المخيبة في الفترة التحضيرية ولم يحقق سوى فوزا وحيدا خلال خمسة مواجهات خاضها حتى الآن، مما يبعث بالقلق في قلوب عشاق القطب الآخر في مدينة ميلانو.

وسيخرج إنتر لمواجهة كييفو فيرونا في أولى مبارياته في الدوري يوم 21 من الشهر المقبل.