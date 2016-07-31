جاميرو: سعيد بقدومي لناد كبير بحجم أتليتكو

(إفي): أعرب المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو، أحدث الوجوه المنضمة لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بالانضمام للـ"روخيبلانكوس"، مؤكدا في الوقت ذاته نيته تكوين ثنائي هجوم قوي مع مواطنه أنطوان جريزمان خلال الموسم المقبل.

ووصل اللاعب الفرنسي اليوم إلى مطار مدريد من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه لأربعة مواسم مقبلة، قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام غدا الاثنين في صالة كبار الزوار لملعب "فيسنتي كالديرون".

وقال مهاجم إشبيلية السابق في تصريحاته:"أنا سعيد للغاية بقدومي لناد كبير بحجم أتليتكو. لقد تحدثت عبر الهاتف مع سيميوني وقال لي أنه كان يرغب في ضمي للفريق وأننا سنقدم موسما كبيرا. جريزمان مهاجم رائع للغاية وأتمنى تشكيل ثنائي رائع معه وإحراز العديد من الأهداف".

وتبلغ القيمة المادية للصفقة 32 مليون يورو بالإضافة إلى أربعة ملايين كمتغيرات.

يشار إلى أن جاميرو (29 عاما) لعب لأندية ستراسبورج ولوريان الفرنسي وباريس سان جيرمان، قبل أن ينضم إلى صفوف إشبيلية صيف عام 2013.

وتوج جاميرو خلال المواسم الثلاثة التي قضاها في إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية، كما أحرز 67 هدفا.

وبذلك يكون أتليتكو قد حقق الصفقة التي كان يبحث عنها طوال الموسم الصيفي.

وتعد صفقة جاميرو هي الرابعة لأتليتكو هذا الصيف بعد ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكولاس جايتان (لاعب بنفيكا البرتغالي)، والجناح البرتغالي ديوجو جوتا (لاعب باكوس دي فيريرا) والظهير الأيمن الكرواتي شيم فيرساليكو (لاعب ساسولو الإيطالي).

وشارك اللاعب في ثماني مباريات مع منتخب الديوك، إلا أنه لم يتم استدعائه من قبل مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2016".