بالفيديو – سان جيرمان يحطم كبرياء ليستر برباعية بيضاء

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا الأحد على ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في إطار منافسات بطولة الأبطال الدولية الودية استعدادا للموسم الجديد.

وسجل إدينسون كافاني الهدف الأول لكتيبة حديقة الأمراء في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ثم أضاف نانيتامو إيكوني الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني وسع لوكاس مورا الفارق في الدقيقة 64 بهدف ثالث، ثم أضاف أودسوني إدوارد الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة بلحظات.

وشهدت المباراة مشاركة نامبليس ميندي ولويس هيرنانديز الوافدين الجديدين لليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية إلا أنهما لم يكملا المباراة لنهايتها، وكذلك أحمد موسى الذي شارك كبديل لشينجي أوكازاكي.

وعلى الجانب الآخر شارك حاتم بن عرفة وجرزيجورز كريشوفياك، إضافة إلى عدد من الشباب مثل لورينزو كاليجاري وأليك جيورجين وبيرسنيل كيمبيمبي.

وفاز سان جيرمان على ريال مدريد بنتيجة 3-1 يوم الخميس، في حين أن ليستر كان قد تعادل مع سيلتك بنتيجة 1-1 ليفوز بعد ذلك بركلات الترجيح يوم 23 يوليو الماضي.

ويواجه ليستر نظيره برشلونة في المباراة المقبلة يوم الأربعاء، كما يلعب ضد مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل.