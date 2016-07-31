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المصوركريم نور: «عين» عمرو دياب بها «تحدى وإصرار غريب على النجاح»

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المصوركريم نور: «عين» عمرو دياب بها «تحدى وإصرار غريب على النجاح» المصوركريم نور: «عين» عمرو دياب بها «تحدى وإصرار غريب على النجاح»

فسر المصور كريم نور سر تركيزه على “عين” الفنان بـ20 عام معظم أغلفة ألبوماتها التى قام بتصويرها، موضحا أن “عين “الهضبه” بها نظرة تحدى وإصرار غريب على النجاح.

كريم قال فى تعليقه عن أحدث صور عمرو،”الصورة معنى ، إحساس ، حياة توقفت للحظة ، لتعيش طول العمر،في عينيه نظرة تحدي ، طموح ، نظرة فيها إصرار غريب على النجاح..نظرة بدأت معه و ستظل تميزه عن غيره”

ثم أضاف “أنا جوه دماغي حاجات… حتغير وجه الكون… أحلام ألوفات ألوفات… وحطولها وفين ماتكون “هكذا هو في عيني “عمرو دياب”الإسم الذي أصبح صفة”

يذكر أن كريم بدأت رحلته مع “عمرو” كمعجب مهتم بتصوير حفلاته،قبل أن يتعاون معه فى 2006،ثم تولى تصوير معظم ألبومات “الهضبه” منذ 2010،وبالتحديد فى مينى ألبوم “أصلها بتفربق”.

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